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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ЗАПУСКАЕТ ОНЛАЙН-ВКЛАД С ВЫБОРОМ СРОКА РАЗМЕЩЕНИЯ


09:44 04.10.2023

ВТБ (Беларусь) запускает новый онлайн-вклад, в котором можно выбрать срок размещения средств с точностью до одного дня.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, продукт доступен в четырех валютах – белорусских и российских рублях, долларах США и евро. Сегодня более 60% клиентов уже открывают этот депозит в отделениях банка.

Оформить депозит «Мои условия онлайн» можно без посещения банка на срок до 3 лет в зависимости от валюты, в которой размещаются средства. Клиентам предоставляется возможность выбора вклада с капитализацией процентов либо выплатой процентного дохода.

Максимальная доходность предусмотрена по вкладам в белорусских рублях, которая составит 12,9% годовых. Объем вкладов и их количество на одного клиента не ограничены. Пополнение депозита доступно при размещении средств на срок от 190 дней. Процентные доходы по вкладам выплачиваются ежемесячно. Клиент может получать их на счет, с которого открывался депозит, либо на вкладной счет.

«В прошлом году мы одними из первых на рынке запустили в отделениях банка депозит с возможностью самостоятельного выбора срока размещения средств. Сегодня этот продукт открывают более 60% вкладчиков. Мы видим, что для клиентов важен индивидуальный подход к формированию своих накоплений, когда каждый может определять параметры интересующего его депозита. Поэтому мы расширили условия вклада-конструктора. Теперь он доступен в дистанционных каналах банка. Удобные условия подбора по депозитным продуктам позволяют настроить их под свои задачи, выбрать вид и условия вклада, а также срок его окончания с точностью до дня. Это очень удобно, особенно, когда планируешь какие-то крупные покупки или события», – прокомментировала начальник управления развития розничного бизнеса ВТБ (Беларусь) Лилия Петкевич.
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