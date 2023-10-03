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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН С NFC И КАРТОЧКОЙ БЕЛКАРТ ПОЗВОЛИТ ПОЛУЧИТЬ НАЛИЧНЫЕ В БАНКОМАТАХ И ОТДЕЛЕНИЯХ БЕЛАРУСБАНКА


14:58 03.10.2023

Мобильный телефон с NFC и карточкой Белкарт позволит получить наличные в банкоматах и отделениях Беларусбанка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучрежжения, приложение Белкарт Pay получило важное обновление. В нем реализован целый ряд изменений и улучшений: от доработки интерфейса до внедрения принципиально новых возможностей для пользователей, держателей платежных карточек Белкарт.

Держатели физических и виртуальных платежных карточек Белкарт Беларусбанка, использующие приложение Белкарт Pay, теперь могут снимать наличные и просматривать баланс в банкоматах и отделениях Беларусбанка.

С держателей платежных карточек Белкарт Беларусбанка, использующих приложение Белкарт Pay, дополнительная комиссия за проведение операций снятия наличных и просмотр баланса в банкоматах и отделениях Беларусбанка не взимается, все условия проведения операций с использованием приложения Белкарт Pay аналогичны условиям проведения операций с физическими платежными карточками Белкарт Беларусбанка.

Операции подтверждаются вводом PIN-кода платежной карточки (не приложения). Для виртуальной платежной карточки получить PIN-код можно по запросу в сервисах М-банкинг или Интернет-банкинг.

Внесены улучшения в дизайн и интерфейс приложения, добавлена вкладка «Лояльность», приуроченная к готовящемуся запуску программы лояльности «Сфера Белкарт».

Приложение Белкарт Pay доступно для устройств на базе операционной системы Android и Harmony OS с поддержкой NFC.

Скачать новую версию приложения Белкарт Pay можно в Google Play и AppGallery.
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