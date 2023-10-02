ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.10.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


BIK RATINGS ПОДТВЕРДИЛО ESG-РЕЙТИНГ СБЕР БАНКА НА УРОВНЕ AA.ESG


11:44 03.10.2023

Рейтинговое агентство BIK Ratings обновило ESG-рейтинг ОАО «Сбер Банк», подтвердив оценку AA.esg (прогноз позитивный).

Таким образом, Сбер вновь получил признание как компания с очень высоким уровнем соблюдения принципов устойчивого развития при принятии ключевых управленческих решений в экологической, социальной и корпоративной сферах.

В части социальных рисков Сбер сосредотачивает свои усилия на стимулировании перманентного развития сотрудников, обеспечении условий для активного и здорового образа жизни, минимизации риска дискриминации внутри коллектива. За последний год Сбер Банк обеспечил рост уровня социальной защиты сотрудников за счет внедрения дополнительных оплачиваемых и свободных от работы дней, снижения временного порога для получения бесплатного медицинского страхования — для участия в программе достаточно 6 месяцев стажа — и внедрения новых видов социальных льгот и выплат. Кроме того, для сотрудников Сбера организовано непрерывное обучение и возможность получать дополнительное образование. А общественная комиссия по жилищным вопросам помогает некоторым категориям работников погашать часть расходов на аренду жилья.

При осуществлении своей кадровой политики Сбер помогает в трудоустройстве людям с ограниченными возможностями. За последний год число таких сотрудников было увеличено на 20%. Кроме того, в банке активно реализуются мероприятия по снижению уровня текучести кадров и достижению гендерного баланса.

В Стратегический план развития ОАО «Сбер Банк» до 2025 интегрирован ESG-раздел, в котором обозначены качественные и количественные ESG-цели.

Со стороны Банка введен запрет на финансирование видов деятельности, наносящих экологический и социальный вред. Кроме того, банк внедрил ряд «зеленых» кредитных продуктов, а также предлагает специальные условия сотрудничества тем из своих партнеров, которые следуют принципам ESG.

Устойчивость собственной цепочки поставок Сбер обеспечивает через управление экологическими, социальными и экономическими последствиями, поощрение передовой практики управления на протяжении всего жизненного цикла реализуемых продуктов, партнерство с ответственными поставщиками.

Результаты внешнего анализа системы корпоративного управления, а также ESG-анализа со стороны BIK Ratings свидетельствуют о высоком уровне ее эффективности.

Эксперты агентства BIK Ratings также охарактеризовали экологическую стратегию Сбер Банка как четкую, выполнимую, соответствующую Целям устойчивого развития и Парижским соглашениям по климату и помогающую минимизировать негативное влияние на окружающую среду. Среди ее особенностей — высокий уровень детализации с обозначенными целевыми показателями.

Для присвоенного ESG-рейтинга был установлен позитивный прогноз: существует высокая вероятность его увеличения в краткосрочном периоде.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.10.2023
валюта курс
EUR 3.4817
USD 3.3038
RUB 3.3679
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.10.2023
валюта курс +/-
EUR 3.4918 +0.0218
USD 3.3038 +0.0187
RUB 3.3679 -0.0142
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4780 3.4940
USD 3.3160 3.3200
RUB 3.3250 3.3480
подробнее

Конвертация в банках
на 03.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0500 1.0510
EUR/RUB 103.8000 105.0000
USD/RUB 99.0000 99.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте