Рейтинговое агентство BIK Ratings обновило ESG-рейтинг ОАО «Сбер Банк», подтвердив оценку AA.esg (прогноз позитивный).

Таким образом, Сбер вновь получил признание как компания с очень высоким уровнем соблюдения принципов устойчивого развития при принятии ключевых управленческих решений в экологической, социальной и корпоративной сферах.

В части социальных рисков Сбер сосредотачивает свои усилия на стимулировании перманентного развития сотрудников, обеспечении условий для активного и здорового образа жизни, минимизации риска дискриминации внутри коллектива. За последний год Сбер Банк обеспечил рост уровня социальной защиты сотрудников за счет внедрения дополнительных оплачиваемых и свободных от работы дней, снижения временного порога для получения бесплатного медицинского страхования — для участия в программе достаточно 6 месяцев стажа — и внедрения новых видов социальных льгот и выплат. Кроме того, для сотрудников Сбера организовано непрерывное обучение и возможность получать дополнительное образование. А общественная комиссия по жилищным вопросам помогает некоторым категориям работников погашать часть расходов на аренду жилья.

При осуществлении своей кадровой политики Сбер помогает в трудоустройстве людям с ограниченными возможностями. За последний год число таких сотрудников было увеличено на 20%. Кроме того, в банке активно реализуются мероприятия по снижению уровня текучести кадров и достижению гендерного баланса.

В Стратегический план развития ОАО «Сбер Банк» до 2025 интегрирован ESG-раздел, в котором обозначены качественные и количественные ESG-цели.

Со стороны Банка введен запрет на финансирование видов деятельности, наносящих экологический и социальный вред. Кроме того, банк внедрил ряд «зеленых» кредитных продуктов, а также предлагает специальные условия сотрудничества тем из своих партнеров, которые следуют принципам ESG.

Устойчивость собственной цепочки поставок Сбер обеспечивает через управление экологическими, социальными и экономическими последствиями, поощрение передовой практики управления на протяжении всего жизненного цикла реализуемых продуктов, партнерство с ответственными поставщиками.

Результаты внешнего анализа системы корпоративного управления, а также ESG-анализа со стороны BIK Ratings свидетельствуют о высоком уровне ее эффективности.

Эксперты агентства BIK Ratings также охарактеризовали экологическую стратегию Сбер Банка как четкую, выполнимую, соответствующую Целям устойчивого развития и Парижским соглашениям по климату и помогающую минимизировать негативное влияние на окружающую среду. Среди ее особенностей — высокий уровень детализации с обозначенными целевыми показателями.

Для присвоенного ESG-рейтинга был установлен позитивный прогноз: существует высокая вероятность его увеличения в краткосрочном периоде.