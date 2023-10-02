В ОАО «АСБ Беларусбанк» реализована возможность открытия базового счета в Интернет-банкинге.

Ранее это можно было сделать только при посещении учреждения банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, открытие базового счета возможно вместе с оформлением платежной карточки к счету. При этом вознаграждение за обслуживание карточки не взимается.

Базовый счет предназначен для хранения и зачисления выплат социального характера, стипендий, надбавок к стипендиям и материальной помощи обучающимся, иных денежных средств, поступающих в пользу клиента наличными или путем безналичного перечисления.

Отличительная особенность базового счета от обычного текущего — возможность совершать определенный перечень операций, по которым банком не взимается вознаграждение