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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАЗОВЫЙ СЧЕТ МОЖНО ОТКРЫТЬ В ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГЕ БЕЛАРУСБАНКА


09:59 03.10.2023

В ОАО «АСБ Беларусбанк» реализована возможность открытия базового счета в Интернет-банкинге.

Ранее это можно было сделать только при посещении учреждения банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, открытие базового счета возможно вместе с оформлением платежной карточки к счету. При этом вознаграждение за обслуживание карточки не взимается.

Базовый счет предназначен для хранения и зачисления выплат социального характера, стипендий, надбавок к стипендиям и материальной помощи обучающимся, иных денежных средств, поступающих в пользу клиента наличными или путем безналичного перечисления.

Отличительная особенность базового счета от обычного текущего — возможность совершать определенный перечень операций, по которым банком не взимается вознаграждение
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