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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ БЕЛВЭБ ДО 30 ДНЕЙ УВЕЛИЧИЛИ ГРЕЙС-ПЕРИОД ПО НОВЫМ КРЕДИТНЫМ КАРТАМ
18:01 02.10.2023
ОАО «Банк БелВЭБ» до 30 дней увеличивает грейс-период (льготный период бесплатного пользования денежными средствами) по кредитным картам, оформленным с 2 октября по 29 декабря 2023 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для применения нулевой ставки и возобновления льготного периода владельцу кредитной карты необходимо совершить по ней транзакцию (за исключением транзакций, указанных в перечне) и погасить долг в полном объеме в течение 30 дней.
Возобновляемость льготного периода становится доступной, начиная со следующего за днем погашения задолженности дня.
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