БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БАНКЕ БЕЛВЭБ ДО 30 ДНЕЙ УВЕЛИЧИЛИ ГРЕЙС-ПЕРИОД ПО НОВЫМ КРЕДИТНЫМ КАРТАМ

18:01 02.10.2023 ОАО «Банк БелВЭБ» до 30 дней увеличивает грейс-период (льготный период бесплатного пользования денежными средствами) по кредитным картам, оформленным с 2 октября по 29 декабря 2023 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для применения нулевой ставки и возобновления льготного периода владельцу кредитной карты необходимо совершить по ней транзакцию (за исключением транзакций, указанных в перечне) и погасить долг в полном объеме в течение 30 дней. Возобновляемость льготного периода становится доступной, начиная со следующего за днем погашения задолженности дня.