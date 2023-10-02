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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БНБ-БАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В СБОРНИК ПЛАТЫ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
16:17 02.10.2023
ОАО «БНБ-Банк» с 3 октября 2023 года вносит изменения в Сборник платы (вознаграждений) для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 3 октября возобновляется выпуск зарплатных карточек Mastercard Gold (BYN) в рамках зарплатных проектов «Эксклюзив», «Базовый», «Свободный», «Выгодный», «Премиальный», «Партнерский», «Мой выбор».
С 23 октября 2023 года увеличится стоимость выпуска основной карточки Mastercard Gold для нерезидентов при оформлении в мобильном приложении BNB-Bank с 29,90 BYN до 39,90 BYN.
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