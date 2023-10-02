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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСБАНКЕ ВНЕДРИЛИ НОВЫЙ СЕРВИС ПО ПРОВЕРКЕ КОНТРАГЕНТОВ
14:53 02.10.2023
ОАО «АСБ Беларусбанк» внедрило новый сервис по проверке контрагентов в мобильном приложении M-Business Belarusbank и Интернет-банке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, он позволяет бесплатно и в режиме реального времени получать информацию о правовом статусе, платежной дисциплине и финансовом состоянии контрагента. Это позволяет быстро и в удобном формате оценивать риск сотрудничества.
Сервис предназначен для поиска и проверки субъектов хозяйствования Беларуси, Российской Федерации, Украины, Молдовы, Кыргызстана.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо подключить мобильное приложение M-Business Belarusbank или Интернет-банк для корпоративных клиентов, затем в меню нажать кнопку «Сервисы банка» — «Проверка контрагента» и далее ввести УНП или наименование контрагента.
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