ОАО «АСБ Беларусбанк» внедрило новый сервис по проверке контрагентов в мобильном приложении M-Business Belarusbank и Интернет-банке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, он позволяет бесплатно и в режиме реального времени получать информацию о правовом статусе, платежной дисциплине и финансовом состоянии контрагента. Это позволяет быстро и в удобном формате оценивать риск сотрудничества.

Сервис предназначен для поиска и проверки субъектов хозяйствования Беларуси, Российской Федерации, Украины, Молдовы, Кыргызстана.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо подключить мобильное приложение M-Business Belarusbank или Интернет-банк для корпоративных клиентов, затем в меню нажать кнопку «Сервисы банка» — «Проверка контрагента» и далее ввести УНП или наименование контрагента.