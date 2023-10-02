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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
CБЕР БАНК ОБНОВЛЯЕТ ПРОГРАММУ ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ КАРТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ COMPASS
13:35 02.10.2023
С 1 ноября 2023 года для всех держателей карт Compass, Compass Premium, Compass Black Edition в белорусских рублях ОАО «Cбер Банк» предоставляет возможность протестировать программу лояльности банка, присоединившись к ней.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, зарегистрироваться в программе лояльности достаточно просто: в мобильной версии приложения «СберБанк Онлайн» (Android) необходимо нажать «Стать участником», предварительно ознакомившись с условиями.
Вместе с тем c 1 ноября 2023 приостанавливается начисление манибэка по безналичным транзакциям в любом пакете линейки карт Compass по всем валютам. Последняя выплата манибэка на текущих условиях будет осуществлена за октябрь 2023 не позднее 5 рабочего дня ноября 2023. При этом начисление баллов в рамках новой программы лояльности будет производится на ежедневной основе.
Кроме того, для держателей карточек Compass, выпущенных до 1 июля 2021 года, программа лояльности «Моцная картка» действует до 30 ноября 2023 (включительно). С 1 декабря 2023 программа лояльности «Моцная картка» будет недоступна.
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