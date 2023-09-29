С 2 октября 2023 года вступают в силу изменения в Тарифы на услуги, оказываемые ОАО «Технобанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения коснутся следующих подпунктов раздела «I. Обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:

2.3.3 Перевод средств за пределы банка на основании платежного поручения клиента в китайских юанях:

в Китай в пользу бенефициаров, обслуживающихся в банках-корреспондентах - 0,1% от суммы (min 150 CNY, max 500 CNY);

в иные банки Китая, за исключением Гонконга, Тайваня - 0,1% от суммы (min 350 CNY, max 500 CNY);

в Гонконг, Тайвань, иные страны - 700 CNY.

2.12.2 Зачисление на текущий (расчетный) счет денежных средств, поступивших клиенту через корреспондентские счета в банках-нерезидентах CNY - 50 юаней.

Плата не взимается в случае возврата платежа.

8.19 Представление документов и иной информации об изменении, исполнении обязательств, исполнении в полном объеме обязательств по валютному договору на веб-портале - 2 белорусских рубля (в том числе НДС 20%).

за каждое представление информации на портале.