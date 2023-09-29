ЗАО «Банк «Решение» повысило ставки по отдельным вкладам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь по вкладам «Формула успеха», «Online-решение» и «Online-решение NEW» ставки выросли до 9,5% годовых, при размещении на 3 месяца.

При этом вклады Online-решение и Online-решение NEW открыть стало еще проще – достаточно скачать Мобильное приложение «Банк «Решение», войти в раздел Депозиты и следовать подсказкам.