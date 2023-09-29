ОАО «Сбер Банк» напомнило про активацию платежных карт.

По банковским платежным картам, оформленным с 2 октября 2023 года, в том числе по картам платежной системы БЕЛКАРТ, для завершения активации на физическом носителе и активации функции бесконтактных платежей необходимо совершить одно из действий:

просмотр контактным способом с использованием чипа баланса карточки в банкомате Сбер Банка или иного банка с вводом ПИН-кода;

снятие наличных денежных средств в банкомате или кассе Сбер Банка либо в банкомате иного банка.