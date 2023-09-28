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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
15:42 28.09.2023
ОАО «Банк БелВЭБ» с 12 октября 2023 года изменяет общие условия предоставления кредитов физическим лицам по программам «Лагодны», «Спрынтар», «Новае стагоддзе», «Яркая кредитка», «Овердрафт» («Запасныя грошы», «Калi ласка»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения связаны с приведением условий кредитования в соответствие с действующим законодательством в части ограничения размера санкций, которые могут быть применены к кредитополучателю за неисполнение обязательств по погашению задолженности по кредиту.
Кроме того, закреплен порядок уведомления кредитополучателя о снижении банком процентной ставки по кредиту и внесен ряд иных правок редакционного характера.
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