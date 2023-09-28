БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БАНКЕ ДАБРАБЫТ ОБНОВИЛИ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

13:45 28.09.2023 ОАО «Банк Дабрабыт» представило обновленную версию своего мобильного приложения «Дабрабыт-онлайн» для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в версии мобильного приложения 2.8.1 возобновлена работа сервиса переводов средств по номеру телефона между клиентами банка. Помимо этого, предосмтавлена возможность закрытия текущих расчетных счетов без карточек (из раздела «Счета») в мобильном приложении, без необходимости обращения в банк. Кроме этого, повышена безопасность использования мобильного приложения.