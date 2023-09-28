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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА БАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И ДКБО
09:57 28.09.2023
ЗАО «Альфа-Банк» внесло изменения в Перечень вознаграждений и Договор о комплексном банковском обслуживании (ДКБО), которые вступают в силу с 28 сентября 2023 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в ДКБО исключено условие о снятии предварительно заказанных денежных средств клиентом- нерезидентом только с текущего счета без использования карточки.
В Перечне вознаграждений снижена комиссия за выдачу наличных нерезидентам в кассах Альфа-Банка; изменен размер комиссий за исполнение платежных инструкций для международных переводов для клиентов с пакетами услуг «Престиж», «Статус», набором привилегий Private, пакетом решений A-Private.
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