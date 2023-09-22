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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ
10:59 25.09.2023
ОАО «Белагропромбанк» изменяет условия кредитования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 25 сентября 2023 года максимальная сумма потребительского кредита без поручителей увеличена до 35 тыс. рублей.
Кроме того, увеличен срок кредитования для приобретения домокомплектов отечественного производства с 10 до 15 лет.
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