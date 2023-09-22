ОАО «Белагропромбанк» изменяет условия кредитования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 25 сентября 2023 года максимальная сумма потребительского кредита без поручителей увеличена до 35 тыс. рублей.

Кроме того, увеличен срок кредитования для приобретения домокомплектов отечественного производства с 10 до 15 лет.