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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БНБ-БАНК С 26 СЕНТЯБРЯ ЗАКРОЕТ ОТКРЫТЫЕ ПО ДОВЕРЕННОСТИ СЧЕТА НЕРЕЗИДЕНТОВ
09:53 25.09.2023
ОАО «БНБ-Банк» с 26 сентября 2023 года прекращает обслуживание счетов нерезидентов, которые были открыты по доверенности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, также не будут обслуживаться карты таких людей.
«На основании действующего банковского законодательства Республики Беларусь, а также с учетом критериев выявления и признаков подозрительных финансовых операций БНБ-Банк прекращает кассовое и расчетное обслуживание нерезидентов, ставших клиентами нашего банка по доверенности», - пояснили в пресс-службе.
Клиентам-нерезидентам рекомендовано привести карты и счета в нулевой баланс. Они также могут обратиться в офис БНБ-Банка с действительным документом, удостоверяющим личность, и забрать остаток денег.
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