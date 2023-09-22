ОАО «БНБ-Банк» с 26 сентября 2023 года прекращает обслуживание счетов нерезидентов, которые были открыты по доверенности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, также не будут обслуживаться карты таких людей.

«На основании действующего банковского законодательства Республики Беларусь, а также с учетом критериев выявления и признаков подозрительных финансовых операций БНБ-Банк прекращает кассовое и расчетное обслуживание нерезидентов, ставших клиентами нашего банка по доверенности», - пояснили в пресс-службе.

Клиентам-нерезидентам рекомендовано привести карты и счета в нулевой баланс. Они также могут обратиться в офис БНБ-Банка с действительным документом, удостоверяющим личность, и забрать остаток денег.