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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК С 5 ОКТЯБРЯ ВВОДИТ КОМИССИЮ ЗА ПЕРЕВОДЫ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ И КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
14:13 22.09.2023
ЗАО «Альфа-Банк» с 5 октября 2023 года вводит комиссию за переводы в российских рублях и китайских юанях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для переводов в российских рублях в банки Беларуси комиссия составит 15 BYN; в иностранные банки: в пользу бенефициаров, являющихся клиентами банковской группы «Альфа» – 500 RUB; в остальные – 0,15% от суммы перевода, минимум 750 RUB, максимум 10000 RUB.
Для переводов в юанях: в банки Беларуси – 20 BYN; в иностранные банки – 0,15% от суммы перевода, минимум 150 CNY, максимум 1000 CNY.
Кроме того, в пакете услуг «Импортер RUB» устанавливается лимит включенных платежей: 7 платежных поручений в RUB. В пакете услуг «Корпорация для нерезидентов» стоимость платежей в RUB за границу в пользу не клиентов группы «Альфа» увеличивается минимум до 750 RUB.
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