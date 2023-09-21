|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВТБ (БЕЛАРУСЬ) КОРРЕКТИРУЕТ ТАРИФЫ ПО БАНКОВСКИМ КАРТАМ
12:27 22.09.2023
ВТБ (Беларусь) с 26 сентября отменяет комиссию за зачисление переводов с карт «Мир» других банков на карты ВТБ (Беларусь) и снижает с 10% до 3,5% комиссию за выдачу наличных по этим картам в кассах банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, получить наличные с карт «Мир» в банкоматах ВТБ (Беларусь) можно без комиссии с учетом лимита на снятие по одной карте. Его размер с 26 сентября будет уличен с 2 до 16 тысяч белорусских рублей в месяц.
По картам MORE для нерезидентов ВТБ (Беларусь) отменяет комиссию за выдачу наличных денежных средств в кассах, банкоматах банка и со счета в офисе. Комиссия за выдачу наличных в устройствах других банков снизится до 3,5% от суммы операции.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 21.09.2023
Курсы в банках
на 22.09.2023
Конвертация в банках
на 22.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте