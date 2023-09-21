ВТБ (Беларусь) с 26 сентября отменяет комиссию за зачисление переводов с карт «Мир» других банков на карты ВТБ (Беларусь) и снижает с 10% до 3,5% комиссию за выдачу наличных по этим картам в кассах банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, получить наличные с карт «Мир» в банкоматах ВТБ (Беларусь) можно без комиссии с учетом лимита на снятие по одной карте. Его размер с 26 сентября будет уличен с 2 до 16 тысяч белорусских рублей в месяц.

По картам MORE для нерезидентов ВТБ (Беларусь) отменяет комиссию за выдачу наличных денежных средств в кассах, банкоматах банка и со счета в офисе. Комиссия за выдачу наличных в устройствах других банков снизится до 3,5% от суммы операции.