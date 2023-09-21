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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ЗАПУСТИЛ ДЛЯ БИЗНЕСА ПЛАТЕЖИ В ИНДИЙСКИХ РУПИЯХ
11:12 22.09.2023
ОАО «Технобанк» запустило для бизнеса платежи с конверсией в индийских рупиях. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждения.
С более подробной информацией о международных переводах для бизнеса можно ознакомиться здесь.
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