ВТБ (Беларусь) ко Всемирному дню без автомобиля предложил клиентам повышенный кешбэк за сокращение использования личного автотранспорта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, владельцы платежных и зарплатных карт банка смогут вернуть на счет 1% бонусами от всех оплат за проезд в городском и междугороднем общественном транспорте и покупку велосипеда.

Клиенты банка смогут получать повышенный кешбэк по программе BonusBOX за покупку билетов на городской и междугородний общественный транспорт, поездки на такси в электрокаре и велошеринге, а также за оплату товаров в веломагазинах. Специальные условия будут действовать до 28 сентября при безналичной оплате на сумму от 10 белорусских рублей.

«Всемирный день без автомобиля – отличный повод, чтобы позаботиться об окружающей среде, в которую ежедневно выбрасывается огромное число вредных веществ, в том числе от автомобилей. Мы надеемся, что дополнительные бонусы за поездки на более экологичном транспорте станут еще одним стимулом оставить на некоторое время личный транспорт. По данным Минприроды Беларуси, в республике на долю транспортных средств и других мобильных источников загрязнения атмосферы приходится свыше 60% всех выбросов, при этом в Минске этот показатель – более 80%», – отметила заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Ольга Атапович.

За счет накопленных баллов в BonusBOX можно вернуть стоимость любой покупки, приобрести подарочный сертификат, получить скидку на услуги банка или сделать благотворительный перевод по формуле 1 балл = 1 белорусский рубль. Также клиенты могут приумножить количество баллов с помощью мультипликатора.