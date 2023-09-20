ОАО «АСБ Беларусбанк» вносит изменения в Сборник вознаграждений по операциям для физических лиц-нерезидентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 23 октября 2023 года исключается вознаграждение за выдачу наличных денежных средств (перевод в пользу других физических лиц) с текущих (расчетных) банковских счетов физических лиц-нерезидентов, а также выдачу физическим лицам-нерезидентам денежных средств без открытия счета.

Кроме того, снижается размер вознаграждения за зачисление на счета физических лиц безналичных денежных средств, перечисленных из-за границы с использованием карточки или ее реквизитов, в том числе посредством денежных переводов Visa Direct, Mastercard MoneySend, и составит 1% от суммы.

Помимо этого, снижается размер вознаграждения за выдачу наличных денежных средств в банке в белорусских рублях с использованием карточек банков-нерезидентов платежных систем МИР, Visa, Mastercard. Так, вознаграждение за выдачу наличных денежных средств в банке в белорусских рублях с использованием карточек, эмитированных другими банками, составит 2,5% от суммы.

С 9:00 отменяются ограничения на совершение операций снятия наличных денежных средств в банкоматах банка: с использованием карточек международных платежных систем VISA, Mastercard, UPI, эмитированных банками-нерезидентами; с использованием карточек платежной системы МИР, эмитированных банками-нерезидентами.