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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИЕМ И ПОПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВАЛЮТНЫХ ВКЛАДОВ В БЕЛАРУСБАНКЕ С 27 СЕНТЯБРЯ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ
10:43 21.09.2023
С 27 сентября 2023 года в ОАО «АСБ «Беларусбанк» приостанавливается прием новых и пополнение открытых по 26 сентября 2023 года некоторых срочных банковских вкладов в долларах США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, речь идет о следующих депозитах:
срочный безотзывный банковский вклад «Большие возможности» со сроком хранения 6 месяцев;
срочный безотзывный банковский вклад «Безотзывный для нерезидентов» со сроком хранения 6 месяцев;
срочный безотзывный банковский вклад «Большие возможности онл@йн» со сроком хранения 6 месяцев.
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