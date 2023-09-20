С 27 сентября 2023 года в ОАО «АСБ «Беларусбанк» приостанавливается прием новых и пополнение открытых по 26 сентября 2023 года некоторых срочных банковских вкладов в долларах США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, речь идет о следующих депозитах:

срочный безотзывный банковский вклад «Большие возможности» со сроком хранения 6 месяцев;

срочный безотзывный банковский вклад «Безотзывный для нерезидентов» со сроком хранения 6 месяцев;

срочный безотзывный банковский вклад «Большие возможности онл@йн» со сроком хранения 6 месяцев.