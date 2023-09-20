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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК ЗАПУСКАЕТ ОСЕННИЙ ОНЛАЙН-КРЕДИТ


09:36 21.09.2023

ОАО «АСБ Беларусбанк» запускает потребительский онлайн-кредит «CLICKни Осень».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, оформить заявку на кредит можно по 30 ноября в каналах дистанционного банковского обслуживания банка (Интернет-банкинг, М-банкинг, корпоративный сайт).

Кредит предоставляется сроком до 5 лет с фиксированной в грейс-периоде процентной ставкой 12%. После его завершения она составит ставку рефинансирования Национального банка + 4,15%.

Кроме того, по кредиту предусмотрена отсрочка погашения основного долга в течение 3 месяцев.

Размер кредита зависит от платежеспособности кредитополучателя, а максимальная сумма составляет 400 базовых величин (14 800 белорусских рублей).

Кредит оформляется без поручителей и страховок. Средства будут зачислены на текущий счет кредитополучателя, доступ к которому обеспечен при использовании дебетовой карточки, в том числе виртуальной.
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