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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ВПЕРВЫЕ ПОЛУЧИЛ РЕЙТИНГ АКРА


16:33 20.09.2023

Рейтинговое агентство АКРА впервые присвоило ВТБ (Беларусь) долгосрочный рейтинг кредитоспособности на уровне BBB-(RU) по российской шкале и B+ согласно международной оценке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в обоих случаях прогноз развивающийся. В настоящее время это наивысшая оценка агентства для белорусских банковских активов.

Согласно отчету АКРА, кредитный рейтинг ВТБ (Беларусь) по российской шкале учитывает очень высокую оценку позиции по капиталу, умеренно высокие оценки бизнес-профиля, фактора фондирования и ликвидности, а также среднюю оценку риск-профиля. Рейтинг банка по международной шкале учитывает потенциал поддержки со стороны группы ВТБ, но ограничен суверенным кредитным рейтингом республики (B+).

«ВТБ (Беларусь) входит в десятку крупнейших банков страны по объему бизнеса и имеет высокую степень диверсификации активов, которые на начало сентября составили 2,3 млрд белорусских рублей, увеличившись по итогам января-августа на 14%. Присвоенный рейтинг АКРА дополнительно подтверждает высокий уровень надежности и кредитоспособности банка. Кредитный портфель достиг 1,6 млрд рублей», – прокомментировал финансовый директор, член правления ВТБ (Беларусь) Алексей Парфененок.

В начале текущего года кредитное агентство «Эксперт РА» повысило долгосрочный кредитный рейтинг банка до уровня byAA по национальной и ruВBВ по российской шкале со стабильным прогнозом в обоих случаях.
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