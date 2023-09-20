ОАО «Белагропромбанк» с 20 сентября 2023 года увеличило размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по срочным банковским вкладам (депозитам) в белорусских рублях и долларах США. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждения.

Подробнее с условиями вкладов (депозитов) можно ознакомиться здесь.