БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВТБ (БЕЛАРУСЬ) СНИЗИТ ТАРИФЫ ПО РАСЧЕТНО-КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗЛИЦ

10:49 20.09.2023 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) с 26 сентября 2023 года снизит комиссию за зачисление денежных средств в иностранных валютах и белорусских рублях на текущие счета розничных клиентов банка, а также за выдачу наличных без открытия счета. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по большинству тарифов плата будет уменьшена с 10 до 0,5-2% от суммы операции.