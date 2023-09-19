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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) СНИЗИТ ТАРИФЫ ПО РАСЧЕТНО-КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗЛИЦ


10:49 20.09.2023

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) с 26 сентября 2023 года снизит комиссию за зачисление денежных средств в иностранных валютах и белорусских рублях на текущие счета розничных клиентов банка, а также за выдачу наличных без открытия счета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по большинству тарифов плата будет уменьшена с 10 до 0,5-2% от суммы операции.
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