ОАО «Белагропромбанк» запустило новый продукт – банковскую гарантию таможенным поручителям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, банковская гарантия является документом, гарантирующим осуществление платежа банком на нужды клиента, если клиенту недостает необходимой денежной суммы на покрытие каких-либо расходов. Это платежная гарантия, когда банк гарантирует юридическому лицу – своему клиенту (заказчику), что оплатит услугу в точно поставленный срок.

Сегодня такой гарантией Белагропромбанка могут воспользоваться таможенные поручители для уплаты пошлин, налогов и других таможенных платежей в пользу таможенных органов Беларуси.

Валюта, в которой предоставляется банковская гарантия – белорусский рубль.

Максимальная сумма банковской гарантии – 10,0 млн белорусских рублей.

Банковская гарантия в Белагропромбанке выдается:

юридическим лицам, включенным в реестр таможенных представителей и/или реестр уполномоченных таможенных перевозчиков,

юридическим лицам, включенным в реестр уполномоченных экономических операторов и осуществляющим хозяйственную деятельность не менее 12-ти полных календарных месяцев.

Срок действия вашей банковской гарантии будет зависеть от обстоятельств возникновения и прекращения обязательства по уплате таможенных платежей. Также будет учитываться и длительность предоставленной рассрочки плательщику.

Банковская гарантия – это удобный финансовый продукт, который гарантирует клиенту получение товара и услуги еще до факта оплаты. Банковская гарантия позволяет юридическому лицу застраховать себя в случае непоставки товаров или неоказания услуг и, конечно, сохранить репутацию надежного предприятия.