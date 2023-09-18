ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 октября 2023 года вносит изменения в правила комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов (условия публичной оферты).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, нововведения коснутся раздела 6 «Правила оказания услуг резидентами Республики Беларусь по регистрации валютных договоров, предоставлению документов и иной информации об изменении валютного договора, исполнении обязательств по валютному договору в ОАО «Банк БелВЭБ».

В частности, конкретизировано определение действий, направленных на исполнение обязательств по валютному договору и ответственность банка при регистрации валютных договоров, предоставлению документов и иной информации об изменении валютного договора, исполнении обязательств по валютному договору в соответствии с требованиями постановления Национального банка № 345 от 14.09.2022.

Подробно с изменениями в документе в режиме правок можно ознакомиться здесь.