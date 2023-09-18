БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА БАНК ПОВЫШАЕТ СТАВКУ ПО ВКЛАДУ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

11:42 19.09.2023 ЗАО «Альфа-Банк» с 19 сентября 2023 года повышает ставку по Альфа-Вкладу в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по безотзывному Альфа-Вкладу на 18 месяцев ставка повышается до 12,5%.