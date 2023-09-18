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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА БАНК ПОВЫШАЕТ СТАВКУ ПО ВКЛАДУ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
11:42 19.09.2023
ЗАО «Альфа-Банк» с 19 сентября 2023 года повышает ставку по Альфа-Вкладу в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по безотзывному Альфа-Вкладу на 18 месяцев ставка повышается до 12,5%.
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