БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СБЕР БАНК УВЕЛИЧИЛ СТАВКИ ПО СРОЧНЫМ ДЕПОЗИТАМ ФИЗЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

09:51 19.09.2023 ОАО «Сбер Банк» c 18 сентября 2023 года увеличило размер процентов по вновь заключаемым депозитам физических лиц в белорусских рублях со сроком размещения 366-549 дней до 12,6% годовых. С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.