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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СБЕР БАНК УВЕЛИЧИЛ СТАВКИ ПО СРОЧНЫМ ДЕПОЗИТАМ ФИЗЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
09:51 19.09.2023
ОАО «Сбер Банк» c 18 сентября 2023 года увеличило размер процентов по вновь заключаемым депозитам физических лиц в белорусских рублях со сроком размещения 366-549 дней до 12,6% годовых.
С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.
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