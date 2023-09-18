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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СБЕР БАНК ПРЕДЛАГАЕТ БИЗНЕС-КЛИЕНТАМ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К РЕФЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ


17:18 18.09.2023

ОАО «Сбер Банк» c 19 сентября 2023 года предлагает своим клиентам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям присоединиться к реферальной программе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в рамках программы клиент – юридическое лицо или ИП, имеющий в банке текущий счет с подключенным пакетом услуг (за исключением пакетов услуг «Легкий старт», «Корпорат500», «Корпорат1000») может в личном кабинете СББОЛ присоединиться к договору (оферта), стать Амбассадором банка и получить реферальную ссылку.

Реферальную ссылку Амбассадор может направлять любым удобным ему способом своим клиентам, контрагентам, партнерам, друзьям и т.п. с целью использования ее при открытии счета в Сбер Банке.

При переходе по ссылке потенциальный клиент (Реферал) будет попадать на страницу на официальном сайте банка «онлайн-резервирование счета». При успешном завершении сделки, т.е. активации зарезервированного счета клиентом, подключении к пакету услуг (за исключением. «Легкий старт», «Корпорат500», «Корпорат1000») обе стороны (Амбассадор и Реферал) получают бонусы, в настоящее время это скидка на пакет услуг в размере 50% от его стоимости сроком на 2 месяца после окончания всех акций, проводимых в банке на момент открытия счета Рефералом.
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