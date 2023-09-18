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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ВОЗОБНОВИЛ ВАЛЮТНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ПЕРЕВОДАМ CONTACT
13:14 18.09.2023
ОАО «Технобанк» с 15 сентября 2023 года возобновило выплаты переводов в долларах США и белорусских рублях по системе денежных переводов Contact. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждения.
Напомним, комиссия по переводам (независимо от суммы) составляет: в Россию — 1% (макс. 1000 рублей, 20 $/€), Азербайджан, Узбекистан — 1,2%, Армению — 1,3%, Латвию, Эстонию — 1,5% (макс. 75 $/€), Литву – 1,5% + €4,5, другие страны ближнего зарубежья — 1%.
Более подробно с информацией о тарифах за отправку переводов по платежной системе Contact можно ознакомиться здесь.
Российская платежная система Contact позволяет осуществлять переводы в российских рублях, долларах США и евро в Россию, а также в 38 стран ближнего и дальнего зарубежья.
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