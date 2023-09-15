ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.09.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПАРИТЕТБАНК УВЕЛИЧИЛ ЛИМИТ ПО КАРТЕ РАССРОЧКИ #WISHНЯ


11:50 18.09.2023

ОАО «Паритетбанк» увеличило лимит по карте рассрочки #wishня с 1000 до 5000 рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, также появилась возможность пользоваться картой бесплатно – без ежемесячной абонентской платы 9,90 белорусского рубля.

«Первый месяц использования карты рассрочки #wishня бесплатный для всех владельцев. Такие же условия можно сохранить и далее. Чтобы у клиента не начислялась и не списывалась абонентская плата, необходимо совершить в календарном месяце транзакции на сумму не менее 500 белорусских рублей», – пояснили специалисты банка.

Карта #wishня – универсальная банковская карта рассрочки, которую можно использовать везде, где принимают безналичные платежи: магазины, кафе и рестораны, места оказания услуг и многие другие. Нет никакой привязки к определенному списку партнеров, как это часто бывает среди других подобных продуктов. При этом картой #wishня можно оплачивать покупки в интернете, она без перебоев работает за границей и в системе расчета ЕРИП. Это позволяет грамотно планировать семейный бюджет, поскольку сумма каждой покупки делится на 12 равных частей и погашение использованных средств происходит в течение года.

Процентная ставка у карты рассрочки Паритетбанка фиксированная и составляет 0,0001%. Карта работает на двух платежных системах — БЕЛКАРТ-Премиум и Visa Gold. Клиенты могут пользоваться картой рассрочки от Paritetbank в течение 5 лет, дополнительно предоставляется еще один год для погашения использованных средств.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.09.2023
валюта курс
EUR 3.4773
USD 3.2605
RUB 3.3817
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.09.2023
валюта курс +/-
EUR 3.4700 -0.0116
USD 3.2605 +0.0072
RUB 3.3817 -0.0054
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4650 3.4770
USD 3.2570 3.2690
RUB 3.3500 3.3770
подробнее

Конвертация в банках
на 18.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0630 1.0680
EUR/RUB 102.7000 103.7000
USD/RUB 96.5000 97.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте