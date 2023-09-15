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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК УВЕЛИЧИЛ ЛИМИТ ПО КАРТЕ РАССРОЧКИ #WISHНЯ
11:50 18.09.2023
ОАО «Паритетбанк» увеличило лимит по карте рассрочки #wishня с 1000 до 5000 рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, также появилась возможность пользоваться картой бесплатно – без ежемесячной абонентской платы 9,90 белорусского рубля.
«Первый месяц использования карты рассрочки #wishня бесплатный для всех владельцев. Такие же условия можно сохранить и далее. Чтобы у клиента не начислялась и не списывалась абонентская плата, необходимо совершить в календарном месяце транзакции на сумму не менее 500 белорусских рублей», – пояснили специалисты банка.
Карта #wishня – универсальная банковская карта рассрочки, которую можно использовать везде, где принимают безналичные платежи: магазины, кафе и рестораны, места оказания услуг и многие другие. Нет никакой привязки к определенному списку партнеров, как это часто бывает среди других подобных продуктов. При этом картой #wishня можно оплачивать покупки в интернете, она без перебоев работает за границей и в системе расчета ЕРИП. Это позволяет грамотно планировать семейный бюджет, поскольку сумма каждой покупки делится на 12 равных частей и погашение использованных средств происходит в течение года.
Процентная ставка у карты рассрочки Паритетбанка фиксированная и составляет 0,0001%. Карта работает на двух платежных системах — БЕЛКАРТ-Премиум и Visa Gold. Клиенты могут пользоваться картой рассрочки от Paritetbank в течение 5 лет, дополнительно предоставляется еще один год для погашения использованных средств.
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