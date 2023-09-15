ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.09.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК УВЕЛИЧИЛ СТАВКИ ПО СРОЧНЫМ БЕЗОТЗЫВНЫМ ВКЛАДАМ В ЕВРО


10:08 18.09.2023

ОАО «Белагропромбанк» информирует с 16 сентября 2023 года увеличило размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по срочным безотзывным вкладам (депозитам) в евро. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждения.

Ознакомиться подробнее с условиями вкладов (депозитов) можно здесь.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.09.2023
валюта курс
EUR 3.4773
USD 3.2605
RUB 3.3817
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.09.2023
валюта курс +/-
EUR 3.4700 -0.0116
USD 3.2605 +0.0072
RUB 3.3817 -0.0054
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4650 3.4770
USD 3.2570 3.2690
RUB 3.3500 3.3770
подробнее

Конвертация в банках
на 18.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0630 1.0680
EUR/RUB 102.7000 103.7000
USD/RUB 96.5000 97.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте