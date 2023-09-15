ОАО «Белагропромбанк» информирует с 16 сентября 2023 года увеличило размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по срочным безотзывным вкладам (депозитам) в евро. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждения.

Ознакомиться подробнее с условиями вкладов (депозитов) можно здесь.