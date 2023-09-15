Держатели платежных карточек БЕЛКАРТ, использующие платежное приложение БЕЛКАРТ PAY, теперь могут снимать наличные и просматривать баланс в банкоматах ОАО «АСБ Беларусбанк».

Как сообщает Telegram-канал финучреждения, клиентам банка снятие наличных денежных средств и просмотр баланса доступны как по реквизитам физических, так и виртуальных карт БЕЛКАРТ.

Для виртуальных карт необходимо наличие ПИН-кода, который можно получить по запросу в сервисах М-банкинг или Интернет-банкинг.