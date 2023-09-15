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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВЛАДЕЛЬЦЫ БЕЛКАРТ PAY МОГУТ СНИМАТЬ НАЛИЧНЫЕ В БАНКОМАТАХ БЕЛАРУСБАНКА
16:52 15.09.2023
Держатели платежных карточек БЕЛКАРТ, использующие платежное приложение БЕЛКАРТ PAY, теперь могут снимать наличные и просматривать баланс в банкоматах ОАО «АСБ Беларусбанк».
Как сообщает Telegram-канал финучреждения, клиентам банка снятие наличных денежных средств и просмотр баланса доступны как по реквизитам физических, так и виртуальных карт БЕЛКАРТ.
Для виртуальных карт необходимо наличие ПИН-кода, который можно получить по запросу в сервисах М-банкинг или Интернет-банкинг.
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