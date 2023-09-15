|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСИ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ В АВГУСТЕ ПРОДОЛЖИЛИ СНИЖАТЬСЯ
13:36 15.09.2023
Ставки по кредитам в Беларуси в августе продолжили снижаться на фоне дальнейшего замедления годовой инфляции. Об этом сообщает Telegram-канал Нацбанка.
Согласно информации, средняя процентная ставка по новым кредитам банков, предоставленным юрлицам в белорусских рублях (без учета льготных), в августе текущего года составила 7,94% годовых, снизившись относительно августа 2022 г на 7,9%, для физлиц - 10,25% годовых, уменьшившись на 3,7%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 15.09.2023
Курсы в банках
на 15.09.2023
Конвертация в банках
на 15.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте