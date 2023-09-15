Ставки по кредитам в Беларуси в августе продолжили снижаться на фоне дальнейшего замедления годовой инфляции. Об этом сообщает Telegram-канал Нацбанка.

Согласно информации, средняя процентная ставка по новым кредитам банков, предоставленным юрлицам в белорусских рублях (без учета льготных), в августе текущего года составила 7,94% годовых, снизившись относительно августа 2022 г на 7,9%, для физлиц - 10,25% годовых, уменьшившись на 3,7%.