18 сентября 2023 года вступят в силу изменения в Перечень вознаграждений ЗАО «Альфа-Банк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, условия обслуживания пакетов решений дополнены информацией о применении вознаграждения за выпуск/перевыпуск карточек и выпуск их на физическом носителе (пластике) при наличии подключенного пакета решений, а также о невзимании единого вознаграждения за обслуживание пакета решений за два месяца при подключении в INSNC с использованием промокода, полученного от Альфа Банка.

Кроме того, в разделе 9 (РКО) исключено примечание 25 и ссылки на него в п.9.10, 9.12, касающееся особенностей применения вознаграждения за выдачу справок/выписок по счету по заявкам, поданным в INSNC.

Подробнее с изменениями можно ознакомиться здесь.