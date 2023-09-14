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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ АЛЬФА БАНКА ВСТУПЯТ В СИЛУ 18 СЕНТЯБРЯ
11:27 15.09.2023
18 сентября 2023 года вступят в силу изменения в Перечень вознаграждений ЗАО «Альфа-Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, условия обслуживания пакетов решений дополнены информацией о применении вознаграждения за выпуск/перевыпуск карточек и выпуск их на физическом носителе (пластике) при наличии подключенного пакета решений, а также о невзимании единого вознаграждения за обслуживание пакета решений за два месяца при подключении в INSNC с использованием промокода, полученного от Альфа Банка.
Кроме того, в разделе 9 (РКО) исключено примечание 25 и ссылки на него в п.9.10, 9.12, касающееся особенностей применения вознаграждения за выдачу справок/выписок по счету по заявкам, поданным в INSNC.
Подробнее с изменениями можно ознакомиться здесь.
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