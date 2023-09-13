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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ЗАКРЫВАЕТ ДВЕ КАССЫ В МИНСКЕ
09:58 15.09.2023
ОАО «СтатусБанк» 15 сентября 2023 года закрывает две кассы в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, закрываются касса № 15 (ул. Нестерова, д. 49) и касса № 21 (пр-т Независимости, д. 52-160).
В банке приносят извинения за причиненные неудобства.
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