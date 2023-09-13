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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ОТКРЫЛ ОБНОВЛЕННЫЙ МИНИ-ОФИС В МИНСКОМ ТРЦ EXPOBEL


14:55 14.09.2023

ВТБ (Беларусь) открыл обновленный мини-офис в ТРЦ EXPOBEL.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, он расположился в более удобной локации торгового центра и дополнился комфортной зоной ожидания для посетителей. Розничным клиентам в новом отделении доступны все основные банковские продукты и услуги.

В обновленном офисе клиенты смогут выпустить платежные и кредитные карты, оформить потребительские кредиты, открыть вклады, заключить договоры страхования и подключить онлайн-сервисы для круглосуточного доступа к банковским продуктам и услугам. Также в отделении установлен банкомат с функцией cash-ресайклинга, в котором можно совершать отдельные валютно-обменные операции, оплачивать коммунальные услуги и кредиты, осуществлять другие повседневные платежи.

«Мини-офис ВТБ (Беларусь) в ТРЦ EXPOBEL открылся три года назад. За это время его посетили тысячи розничных клиентов банка. Из-за популярности офиса, а также прислушавшись к пожеланиям наших клиентов, мы приняли решение перенести его в более доступное и удобное место, расширив пространство за счет комфортной зоны ожидания. Сегодня мини-офисы успешно работают в крупнейших торговых центрах Минска и областных городов, чтобы клиентам не приходилось тратить время на поездки в банк, а решать повседневные финансовые вопросы с комфортом», – отметил начальник управления повышения эффективности сети и клиентского сервиса ВТБ (Беларусь) Денис Коцюба.

ВТБ (Беларусь) представлен во всех крупных городах страны. В Минске розничным клиентам доступно 7 стандартных отделений и мини-офисы в крупных торговых центрах EXPOBEL, МОМО, Dana Mall, «Титан» и ЦУМе. При этом большинство операций можно совершить в онлайн-сервисах банка с дистанционной регистрацией новых клиентов.
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