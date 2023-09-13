ОАО «Паритетбанк» дарит минчанам бесплатное годовое обслуживание на карту с манибэком.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, оформить карточку на специальных условиях можно только 16 сентября.

«Дарить подарки жителям разных уголков Беларуси в честь празднования Дня города – уже добрая традиция в Paritetbank. В этом году всем желающим решили презентовать возможность бесплатно в течение года пользоваться одним из новых продуктов банка – #КОМБОкартой с манибэком Белкарт-Премиум. Это банковская карточка, на которую возвращается 1,2% за оплату любых товаров и услуг (как онлайн, так и оффлайн), а трижды в месяц, во время проведения Комбо Day, манибэк становится 10%. Предусмотрен и процент возврата на остаток по счету – 2% годовых», - рассказали в банке.

Чтобы получать манибэк, минимальная сумма операций должна составлять всего 0,01 рубль. Денежные средства возвращают за любые безналичные траты, даже если оплачивается товар со скидкой. #КОМБОкарта подключена и к программе лояльности «Моцная картка», что дает возможность получать дополнительный манибэк, накапливать баллы и обменивать их на скидки от партнеров. А это десятки предложений в популярных кафе и ресторанах, магазинах, торговых центрах, точках сервисного обслуживания (СТО, химчистки, ремонт обуви, клининг и т.д.), местах развлечений и обучения. Все денежные возвраты в виде манибэка суммируются.

В Минске оформить #КОМБОкарту с бесплатным годовым обслуживанием можно 16 сентября в офисах банка по адресам: улица Бобруйская, 15; улица Киселева, 61А; проспект Независимости, 77; улица Гамарника 9/4; улица Кижеватова, 7/2.

Кроме того, оформить карту можно через мобильное приложение для физических лиц iParitet с доставкой на дом. Карта с манибэком в белорусских рублях может быть зарплатной или открыта самостоятельно.