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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСИ НАБЛЮДАЕТСЯ РОСТ ДЕПОЗИТОВ НАСЕЛЕНИЯ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
11:58 14.09.2023
В Беларуси продолжается переориентация сберегательной активности населения в пользу срочных банковских депозитов в национальной валюте. Об этом сообщает Telegram-канал Нацбанка Беларуси.
Согласно информации, за август прирост среднего объема срочных рублевых депозитов физических лиц в белорусских банках составил Br80,4 млн, в то время как средний объем срочных депозитов в иностранной валюте в долларовом эквиваленте сократился на $103,6 млн.
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