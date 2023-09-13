БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БЕЛАРУСИ НАБЛЮДАЕТСЯ РОСТ ДЕПОЗИТОВ НАСЕЛЕНИЯ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

11:58 14.09.2023 В Беларуси продолжается переориентация сберегательной активности населения в пользу срочных банковских депозитов в национальной валюте. Об этом сообщает Telegram-канал Нацбанка Беларуси. Согласно информации, за август прирост среднего объема срочных рублевых депозитов физических лиц в белорусских банках составил Br80,4 млн, в то время как средний объем срочных депозитов в иностранной валюте в долларовом эквиваленте сократился на $103,6 млн.