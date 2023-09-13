Национальный банк в Концепции развития платежного рынка Беларуси и цифровизации банковского сектора на 2023-2025 годы рассказал о перспективах внедрения цифрового белорусского рубля (ЦБР).

Сообщается, что проект Концепции цифрового белорусского рубля одобрен правлением Нацбанка в марте 2023 года.

ЦБР рассматривается как дополнение к безналичной форме денег, будет эмитироваться регулятором, являться обязательством Нацбанка и учитываться на цифровых счетах участников платформы ЦБР Нацбанка.

ЦБР будет считаться законным платежным средством, иметь равную с наличным и безналичным белорусским рублем покупательную способность, беспрепятственно обмениваться на наличные и безналичные белорусские рубли. При этом расчеты в ЦБР будут относиться к безналичной форме расчетов.

Одним из ключевых потенциальных преимуществ внедрения ЦБР для Беларуси будет являться расширение возможностей для осуществления трансграничных платежей в национальных цифровых валютах.

Взаимодействие национальных платформ ЦВЦБ позволит повысить доступность трансграничных платежей с контрагентами из странпартнеров за счет использования интеграционных возможностей новых цифровых технологий в платежной индустрии, что особенно актуально в условиях действия санкционных ограничений в отношении экономик России и Беларуси, в том числе доступа к международным платежным системам.

Правлением Нацбанка в июне 2023 года была разработана дорожная карта ЦБР, которая предусматривает три этапа внедрения ЦБР.

На первом этапе предполагается создание демоверсии платформы ЦБР и тестирование на ней положений проекта Концепции ЦБР. Также будет начата подготовка изменений в законодательство и разработка концептуальных подходов к реализации трансграничных платежей в ЦВЦБ совместно с партнерами из ЕАЭС.

На втором этапе будет разработана платформа ЦБР и проведен ее аудит, спроектирована и апробирована система трансграничных платежей и переводов между юридическими лицами резидентами и нерезидентами. По итогу этапа предполагается внедрение платформы ЦБР с функционалом в части B2B-платежей с реальной стоимостью, трансграничных платежей, а также реализация смарт-контрактов.

Проведение платежей с реальной стоимостью на платформе ЦБР потребует предварительного изменения законодательной базы.

На третьем этапе будет доработана платформа ЦБР и апробированы транзакции между физическими лицами, физическими и юридическими лицами, физическими лицами и государством (C2С- C2B-, B2C-, G2C-, С2G- платежи). Также будет доработан функционал смарт-контрактов и внедрены дополнительные свойства: анонимность, офлайн-платежи. По итогам этапа планируется внедрение полноценной платформы ЦБР.

Предполагается, что особое внимание будет уделено вопросам использования ЦБР для трансграничных платежей, также среди прочего будут прорабатываться вопросы обеспечения анонимности платежей и осуществления офлайн-платежей в ЦБР