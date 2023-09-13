ЗАО «МТБанк» усовершенствовало MTBusiness и первым на рынке создало функционал, который заменит ЭЦП и СМС-коды при подписании документов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финурчеждения, теперь клиенты могут использовать биометрические данные: Face ID или Touch ID. В результате процесс подписания и отправки сократился в 5 раз: он проходит за 3 секунды.

Кроме того, банк упростил процесс отправки документов: теперь можно выбирать кнопку «Подписать и отправить» сразу после их создания без предварительного сохранения.

Банк рекомендует обновить MTBusiness и протестировать новый функционал.