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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК СОЗДАЛ ФУНКЦИОНАЛ, КОТОРЫЙ ЗАМЕНИТ ЭЦП И СМС-КОДЫ ПРИ ПОДПИСАНИИ ДОКУМЕНТОВ
13:02 13.09.2023
ЗАО «МТБанк» усовершенствовало MTBusiness и первым на рынке создало функционал, который заменит ЭЦП и СМС-коды при подписании документов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финурчеждения, теперь клиенты могут использовать биометрические данные: Face ID или Touch ID. В результате процесс подписания и отправки сократился в 5 раз: он проходит за 3 секунды.
Кроме того, банк упростил процесс отправки документов: теперь можно выбирать кнопку «Подписать и отправить» сразу после их создания без предварительного сохранения.
Банк рекомендует обновить MTBusiness и протестировать новый функционал.
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