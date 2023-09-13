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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ «ЯРКАЯ КРЕДИТКА»
11:33 13.09.2023
ОАО «Банк БелВЭБ» с 12 сентября 2023 года внесло изменения по программе «Яркая кредитка».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финурчеждения, с целью минимизации мошеннических действий при оформлении кредита денежные средства будут доступны клиентам на следующий рабочий день после заключения кредитного договора (но не ранее чем через 24 часа).
Ожидается, что эта мера позволит клиентам более осознанно подходить к вопросу использования кредитных средств в случае оформления кредита под воздействием третьих лиц.
Для отказа от предоставления кредита необходимо в течение 24 часов с момента заключения кредитного договора обратиться в Контакт-центр (телефон 205 (МТС, А1, life:)) или (+375-17) 215-61-15) либо в ближайший сервисный офис Банка БелВЭБ с письменным заявлением.
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