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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОЧЬЮ 16 СЕНТЯБРЯ ВОЗМОЖНЫ ПРОБЛЕМЫ С ПОЛУЧЕНИЕМ СМС-ОПОВЕЩЕНИЙ ОТ БАНКОВ
09:55 13.09.2023
16 сентября 2023 года ночью будут проводиться плановые технологические работы на аппаратно-программном комплексе ОАО «Банковский процессинговый центр» (БПЦ).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БПЦ, в период времени с 02:00 до 03:00 возможны перерывы в работе сервиса «SMS-оповещение» (СМС-сообщения по совершенным приходно-расходным операциям, доставка одноразовых кодов для дополнительной аутентификации при проведении операций в интернете, кодов активации платежных приложений и пр.).
БПЦ приносит извинения за возможные неудобства.
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