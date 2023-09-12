БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НОЧЬЮ 16 СЕНТЯБРЯ ВОЗМОЖНЫ ПРОБЛЕМЫ С ПОЛУЧЕНИЕМ СМС-ОПОВЕЩЕНИЙ ОТ БАНКОВ

09:55 13.09.2023 16 сентября 2023 года ночью будут проводиться плановые технологические работы на аппаратно-программном комплексе ОАО «Банковский процессинговый центр» (БПЦ). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БПЦ, в период времени с 02:00 до 03:00 возможны перерывы в работе сервиса «SMS-оповещение» (СМС-сообщения по совершенным приходно-расходным операциям, доставка одноразовых кодов для дополнительной аутентификации при проведении операций в интернете, кодов активации платежных приложений и пр.). БПЦ приносит извинения за возможные неудобства.