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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ВОЗОБНОВИЛ ВЫПЛАТЫ В ВАЛЮТЕ ПО ДЕНЕЖНЫМ ПЕРЕВОДАМ "ЗОЛОТАЯ КОРОНА"
17:23 12.09.2023
ОАО "Технобанк" возобновило выплаты в валюте по денежным переводам "Золотая корона".
«12 сентября 2023 г. возобновлены выплаты переводов в долларах США и Белорусских рублях по системе денежных переводов "Золотая Корона", - говорится в сообщении финучреждения.
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