БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ВОЗОБНОВИЛ ВЫПЛАТЫ В ВАЛЮТЕ ПО ДЕНЕЖНЫМ ПЕРЕВОДАМ "ЗОЛОТАЯ КОРОНА"

17:23 12.09.2023 ОАО "Технобанк" возобновило выплаты в валюте по денежным переводам "Золотая корона". «12 сентября 2023 г. возобновлены выплаты переводов в долларах США и Белорусских рублях по системе денежных переводов "Золотая Корона", - говорится в сообщении финучреждения.