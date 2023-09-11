|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗЛИЦ В БНБ-БАНКЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ
13:35 12.09.2023
С 13 сентября 2023 года вступили в силу изменения в Правила обслуживания физических лиц в ОАО «БНБ-Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, при регистрации клиента в мобильном приложении BNB-Bank будет выпускаться цифровая карточка 1-2-3 в белорусских рублях. Этого не произойдет, если у клиента уже есть любая карточка 1-2-3 в белорусских рублях или открыт счет «Баланс» либо эти продукты были у клиента ранее, но уже закрыты.
Рекламная рассылка от БНБ-Банка будет приходить только по согласию клиента.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 12.09.2023
Курсы в банках
на 12.09.2023
Конвертация в банках
на 11.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте