С 13 сентября 2023 года вступили в силу изменения в Правила обслуживания физических лиц в ОАО «БНБ-Банк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, при регистрации клиента в мобильном приложении BNB-Bank будет выпускаться цифровая карточка 1-2-3 в белорусских рублях. Этого не произойдет, если у клиента уже есть любая карточка 1-2-3 в белорусских рублях или открыт счет «Баланс» либо эти продукты были у клиента ранее, но уже закрыты.

Рекламная рассылка от БНБ-Банка будет приходить только по согласию клиента.