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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВЛАДЕЛЬЦАМ КАРТ UNIONPAY БЕЛАРУСБАНКА ТЕПЕРЬ ДОСТУПЕН СЕРВИС HUAWEI PAY
11:47 12.09.2023
В Беларуси заработала система мобильных платежей Huawei Pay, которая позволяет оплачивать покупки смартфоном Huawei.
Сервисом могут воспользоваться владельцы карточек UnionPay Беларусбанка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, платить с помощью гаджета можно в магазинах, аптеках, кафе, ресторанах, метро и других местах с бесконтактными терминалами. Сервис доступен также и в других странах.
Сервис работает вместе с приложением «Кошелек Huawei», которое можно скачать в магазине AppGallery. Привязка карточки к Huawei Pay занимает пару минут, после чего «пластик» под рукой не нужен – достаточно смартфона.
Транзакции полностью безопасны. Система не хранит реквизиты карточки в смартфоне и не раскрывает при совершении платежей. Вместо них используются токены – цифровые коды, которые передаются в зашифрованном виде.
Для настройки Huawei Pay на смартфоне нужно открыть приложение «Кошелек Huawei», выбрать кнопку с символом «+» и следовать инструкциям.
При оплате нужно выбрать карточку в приложении «Кошелек Huawei», подтвердить операцию пин-кодом или биометрией и поднести устройство к терминалу. Оплата занимает доли секунды. Во время расчетов смартфон может быть не подключен к интернету.
Сервис Huawei Pay доступен держателям карточек UnionPay Беларусбанка и работает со смартфонами Huawei с фирменной оболочкой EMUI 12 и старше, а также поддержкой технологии NFC.
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