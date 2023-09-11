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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ПРЕДЛАГАЕТ БИЗНЕСУ ЭКОНОМИЮ ДО 20% ЗА ПАКЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ С НОВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ
09:45 12.09.2023
Беларусбанк реализовал для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей новый выгодный инструмент — возможность предварительной оплаты обслуживания за выбранный период (3, 6, 9 и 12 месяцев) по пакету услуг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, экономия при этом составит 5%, 10%, 15% или 20% соответственно.
Единовременная предварительная оплата выбранного периода позволяет: получать услуги расчетно-кассового обслуживания на несколько месяцев вперед по фиксированной стоимости; планировать общие расходы и экономить на банковском обслуживании.
Бизнес, воспользовавшись этим инструментом, подтверждает намерение сохранить долговременное сотрудничество с банком и тем самым проявляет лояльность и доверие к нему.
Единовременная предварительная оплата возможна по следующим пакетам услуг: «Развитие», «Перспективный-10», «Перспективный-20», «Торговый», «Активный», «Лидер», «Капитал», «Капитал-no limit» и «На100ящая поддержка» (с 1 октября).
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