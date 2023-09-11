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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БНБ-БАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФЫ
16:57 11.09.2023
ОАО «БНБ-Банк» 13 сентября 2023 года вносит изменения в Сборник платы (вознаграждений).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, основные изменения коснулись тарифов для физических лиц.
Так, для клиентов-нерезидентов отменена комиссия за выдачу наличных со счетов без карточки (ранее комиссия составляла 10%)
Снижена комиссия за выдачу наличных в пунктах обмена валют и кассах банка по карточкам Visa и Mastercard, выпущенными иными банками, а также по карточкам «МИР», выпущенными банками-нерезидентами с 10% до 2,5%.
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